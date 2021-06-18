В Бурятии дисквалифицировали трёх арбитражных управляющих

Специалисты назвали типичные нарушения арбитражных управляющих
С начала 2021 года в управление Росреестра по Бурятии поступило 12 жалоб на деятельность арбитражных управляющих. В результате проверок составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Заявления о привлечении к административной ответственности направлены для рассмотрения в Арбитражный суд, сообщили в пресс-службе Росреестра по Бурятии.
- К типичным нарушениям арбитражных управляющих при проведении процедуры банкротства относятся, прежде всего, нарушение порядка и сроков обязательных для опубликования сообщений в ЕФРСБ, сроков проведения инвентаризации имущества должника, порядка проведения торгов, общих правил составления отчетов, порядка организации и проведения собрания кредиторов, непринятие мер, направленных на поиск и возврат имущества должника и т.д., - пояснила начальник отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Туяна Хандархаева.
Суд вынес три решения о дисквалификации арбитражных управляющих на срок шесть месяцев, одно решение о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей и одно решение о назначении наказания в виде предупреждения.
Так, Арбитражный суд Бурятии принято решение о дисквалификации арбитражного управляющего О. сроком на шесть месяцев из-за повторного совершения административного правонарушения.
О. не принял меры по поиску и возврату имущества должника. Отразив в своих отчётах сведения о включении в конкурсную массу должника имущества, арбитражный управляющий О. не проверил сведения. Более того, предполагая, что имущество никогда не принадлежало должнику, арбитражный управляющий О. должен был поставить перед собранием кредиторов и судом вопрос об исключении указанного имущества из конкурсной массы должника. Однако должных мер со стороны арбитражного управляющего О. предпринято не было.
Также, впервые в практике управления Росреестра составлен протокол в отношении арбитражного управляющего Т. за неисполнение обязанности по обеспечению передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь утверждённому конкурсному управляющему. Нарушителю назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
По иным делам арбитражные управляющие освобождены от административной ответственности в связи с признанием судом совершенного правонарушения малозначительным и объявлением устного замечания.
Судебные акты первой инстанции, которыми арбитражные управляющие освобождались от административной ответственности в силу малозначительности совершенного деяния, обжалуются в апелляционном порядке.
В Бурятии дисквалифицировали трёх арбитражных управляющих
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