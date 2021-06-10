Сбер поднял проблему нехватки кадров в турбизнесе

Банк и правительство работает над привлечением туристов, в то время как есть нехватка специализированных кадров



Байкальский банк Сбербанка продолжает реализовывать туристические проекты на Байкале. 8 июня в Иркутске прошла пресс-конференция председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Александра Абрамкина. Встреча касалась развития туризма на Байкале, инвестиций, туристического потока, сервиса, занятости и вовлечения местных жителей в турбизнес. На пресс-конференции также присутствовали главы Иркутской области и Бурятии. Руководители регионов рассказали об уже реализующихся проектов для привлечения инвестиций и туристов, а также планах на будущее.



В своём выступлении председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин отметил, что по итогам соцопроса спрос на посещение Байкала среди жителей России есть.



- Среди мест, куда хотел бы поехать российский турист, Байкал занимает третье место, после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав Сочи, - отметил он.



Также по результатам опроса Байкал занял второе место среди «визитных карточек» России – впереди лишь московский Кремль.



Приоритетом для себя Байкальский банк Сбербанка ставит развитие экотуризма. Сейчас в мире рынок экологического туризма составляет около 365 миллиардов долларов. В России же около 15 миллионов долларов.



- Однозначно, нам есть, куда расти. Наша цель к 2024 году, чтобы количество прибывших туристов в Иркутскую область и Бурятию составляло не менее 3,9 миллионов человек, средний чек на каждого туриста должен составлять 1,5 тысячи долларов. Для этого нам необходимо вдвое увеличить количество ночёвок, сейчас, по статистике, в Иркутской области их число около четырёх, нужно увеличить в два раза. Это можно сделать, если будет понимание у туриста, чем ему заниматься, - рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.



Чтобы обеспечить такой большой поток туристов комфортным отдыхом, необходимо порядка 42-х тысяч квалифицированных специалистов в среднем и малом бизнесе. Однако на сегодняшний день гостиничный бизнес, рестораны, магазины ощущают дефицит кадров.



- Туризм, во всех его проявлениях, это серьёзные, профессиональные компетенции и навыки. Их нужно развивать в ВУЗах. Есть управляющий отеля, к примеру, это звучит просто, но за этой профессией кроется очень большой набор компетенций, которых не видно на поверхности и этим занимаются только специализированные ВУЗы. Мы сталкиваемся с тем, что большой инвестор, построив гостиницу, не может её наполнить специалистами, просто их нет. Кадровая проблема реально существует, - рассказал Александр Абрамкин.

