МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

МегаФон и Gameloft, один из популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок
Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, GlobalFun, Baltorogames, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt (12+) преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.
Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно – это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счёта мобильного телефона.
- Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растёт. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами BlizzardEntertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
- Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления МегаФона. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр, – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.
Около 90% пользователей игрового сервиса МегаФона выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру «Головоломки» – на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры
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