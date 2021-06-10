В Бурятии работникам энергокомпании выплатили долги в 1,5 млн

Приставы возбудили 32 исполнительных производства



В Бурятии взыскали заработную плату в размере около 1,5 миллионов рублей



- Судебные приставы Бурятии взыскали работникам компании, занимающейся продажей электрической энергии потребителям, задолженность около 1,5 млн. рублей по заработной плате, - сообщает УФССП по Бурятии.



В связи с задержкой выплаты зарплаты работники предприятия обратились в суд. Суд постановил взыскать с компании задолженность.



- В службе судебных приставов в отношении общества возбуждено 32 исполнительных производства. Были вынесены постановления об аресте права требования должника к контрагенту и обращение взыскания на денежные средства. Согласно законодательству, судебные приставы в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате, - сообщили в УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день взысканные 1,4 млн рублей перечислены взыскателям.



С начала 2020 года работникам этого предприятия возвращено свыше 5 млн. рублей заработной платы.





