Итальянцы помогут женскому и туристическому бизнесу Забайкалья

В проект «Процвет» вошли Агинский Бурятский округ и Читинский район



Агинский Бурятский округ и Читинский район Забайкальского края выбраны для сотрудничества международным проектом «Процвет», направленным на развитие экологического и культурного туризма. Стартовый капитал на развитие своего бизнеса теперь смогут получить общественные организации, женские советы, местные НКО, ТОСы, сельские группы этих районов.



По словам начальника отдела туризма министерства экономразвития Забайкалья Татьяны Ворониной, этот проект делает акцент на развитии женского бизнеса, поддержке занятости и «прокачке» туристической сферы Забайкалья. От Агинского Бурятского округа будут включены 38 участников. Также к работе подключится и Читинский район. Всего в рамках проекта пройдут четыре грантовых конкурса с общей суммой 216 тысяч евро.



- Партнёрами проекта стали ассоциации: ФЕЛКОС-Умбрия (Фолиньо, Италия – ведущий партнёр), ИЛС ЛЕДА (Неаполь, Италия), ЛЕФ-Италия (Рим, Италия), Союз женщин Забайкальского края (Чита, Россия), «Звезда надежды» (Калининград, Россия), - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

