В Слюдянке задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии

Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск
В понедельник, 19 апреля, на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии.
Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов.
- Водитель привлечён к административной ответственности по части второй статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных» и оштрафован на три тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Груз возвращён отправителю.
Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск
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