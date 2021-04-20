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В Слюдянке задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии

В Слюдянке задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск

В понедельник, 19 апреля, на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии.

Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов.

- Водитель привлечён к административной ответственности по части второй статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных» и оштрафован на три тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Груз возвращён отправителю.



Россельхознадзор лошади домашние животные
 
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