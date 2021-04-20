В Слюдянке задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии

Груз возвращён отправителю.















В понедельник, 19 апреля, на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка задержали фуру с 38 лошадьми из Бурятии.Лошадей везли из Бурятии в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов.- Водитель привлечён к административной ответственности по части второй статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных» и оштрафован на три тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.