Фермеры Бурятии переходят на солнечные батареи

Обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна



В Бурятии в 2020 году 12 крестьянских (фермерских) хозяйств установили у себя солнечные батареи – автономные гибридные электроустановки.



Этому поспособствовала государственная поддержка – субсидия для компенсации 95% затрат на их приобретение, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



В 2019 году правительство помогло 11 крестьянских (фермерских) хозяйствам на сумму почти 3,6 миллионов рублей. В 2020-м было выделено уже 14,9 миллионов.



Обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна. Как правило, такие фермы и животноводческие стоянки сильно удалены от населённых пунктов, и ЛЭП там просто нет. Такая гибридная энергоустановка стоит 1 миллион 450 тысяч рублей, причём фермерам в итоге пришлось заплатить из этой суммы всего лишь 70 тысяч рублей.



В Бурятии очень много солнечных дней, соответственно, выработка с одного квадратного метра солнечной панели больше, чем в других регионах. Здесь как раз эффективна технология мини-автономных гибридных электроустановок. Они состоят из солнечные панели, генератора и накопительной системы, то есть в случаи отсутствия солнца в течении длительного периода, система сама выдаёт электроэнергию.





