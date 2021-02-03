 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Фермер из Бурятии запустила производство натуральной пастилы

Фермер из Бурятии запустила производство натуральной пастилы
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом РБ
Предприниматель переехала из Улан-Удэ в село и сама разработала рецепт пастилы

Жительница Бурятии Лариса Кононова запустил проект по производству натуральной пастилы. Идея начать готовить сладости без сахара пришла к ней год назад после посадки сада в Заиграевском районе. Лариса Кононова, оставив престижную работу в Улан-Удэ, переехала в Нижние Тальцы.

Она обратилась в минсельхозпрод Бурятии для получения гранта. Благодаря государственной поддержки в размере 1,5 млн. руб. на площади 3,5 га посажены 1370 кустов яблони (полукультурки и ранетки), 1500 кустов облепихи и 700 кустов смородины, рассказали в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

- Когда-то давно, ещё в молодости, мои друзья привезли с юга несколько трубочек натуральной пастилы. Я пробовала впервые и мне очень понравилось. Тогда я начала изучать в интернете, как можно приготовить пастилу самой. Несколько роликов на YouTube показали, что рецепт довольно прост. Для приготовления мне понадобились фрукты и специальная сушилка. Первые попытки приготовления сразу увенчались успехом, я раздала пастилу своим друзьям, всем понравилась. Весь 2020 год разрабатывала собственную рецептуру — понадобилось много времени, потому что пропорции очень важны в этом деле. В начале этого года пошли заказы, - рассказывает Лариса Кононова.

После того, как продажи начали неплохо идти, Лариса Архиповна решила выйти на более широкую аудиторию через магазины и эко-лавки.

За сутки изготавливается 12 листов. Один лист весит 50-60 грамм.

В её планах начать выпускать ещё и фруктовые чипсы под общим брендом.




фермеры предприниматели кондитерские изделия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сельчан в Бурятии возмутило подорожание хлеба
Сельчан в Бурятии возмутило подорожание хлеба
Бизнес, 02.02.2021
Покупатели говорят, что были неприятно удивлены
В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн
В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн
Бизнес, 02.02.2021
На аукцион заявились три компании
Мастерицы из Бурятии создают чехлы для iPhone из овечьей шерсти
Мастерицы из Бурятии создают чехлы для iPhone из овечьей шерсти
Бизнес, 02.02.2021
Чехол из натуральной шерсти бурятских овец передаёт заботу и теплоту, говорят мастера
В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам
В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам
Бизнес, 02.02.2021
В Бурятии сняли ещё одно ковидное ограничение
В Иркутской области уничтожили партию киви
В Иркутской области уничтожили партию киви
Бизнес, 02.02.2021
Запрещённые к ввозу фрукты обнаружили в торговом центре Ангарска
Житель Бурятии взыскал ущерб от падения снега на автомобиль
Житель Бурятии взыскал ущерб от падения снега на автомобиль
Бизнес, 02.02.2021
Снег на припаркованный автомобиль рухнул с крыши дома
В Бурятию на этой неделе прилетят туристические чартеры
В Бурятию на этой неделе прилетят туристические чартеры
Бизнес, 01.02.2021
Меньше недели остаётся до запуска зимней чартерной программы
Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными
Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными
Бизнес, 01.02.2021
По словам главы минтуризма, туры на Мамае только приносят большой ущерб природе
В Бурятии лесосеку очистят через суд
В Бурятии лесосеку очистят через суд
Бизнес, 01.02.2021
Территорию захламили порубочными остатками
Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Бизнес, 29.01.2021
Ломбарды Бурятии в 2021 году обязаны работать по новым правилам
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Бизнес, 28.01.2021
Тур отменили из-за пандемии коронавируса
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Бизнес, 28.01.2021
Общая сумма кредитов составила 1,6 млрд рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^