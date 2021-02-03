Фермер из Бурятии запустила производство натуральной пастилы

В её планах начать выпускать ещё и фруктовые чипсы под общим брендом.











Жительница Бурятии Лариса Кононова запустил проект по производству натуральной пастилы. Идея начать готовить сладости без сахара пришла к ней год назад после посадки сада в Заиграевском районе. Лариса Кононова, оставив престижную работу в Улан-Удэ, переехала в Нижние Тальцы.Она обратилась в минсельхозпрод Бурятии для получения гранта. Благодаря государственной поддержки в размере 1,5 млн. руб. на площади 3,5 га посажены 1370 кустов яблони (полукультурки и ранетки), 1500 кустов облепихи и 700 кустов смородины, рассказали в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.- Когда-то давно, ещё в молодости, мои друзья привезли с юга несколько трубочек натуральной пастилы. Я пробовала впервые и мне очень понравилось. Тогда я начала изучать в интернете, как можно приготовить пастилу самой. Несколько роликов на YouTube показали, что рецепт довольно прост. Для приготовления мне понадобились фрукты и специальная сушилка. Первые попытки приготовления сразу увенчались успехом, я раздала пастилу своим друзьям, всем понравилась. Весь 2020 год разрабатывала собственную рецептуру — понадобилось много времени, потому что пропорции очень важны в этом деле. В начале этого года пошли заказы, - рассказывает Лариса Кононова.После того, как продажи начали неплохо идти, Лариса Архиповна решила выйти на более широкую аудиторию через магазины и эко-лавки.За сутки изготавливается 12 листов. Один лист весит 50-60 грамм.