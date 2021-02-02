На Байкале в Бурятии хотели построить запрещённый объект

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии нарушали земельное законодательство.



Установлено, что постановлением администрации муниципального образования утверждена схема расположения на кадастровом плане территории земельного участка в селе Максимиха с последующим предоставлением его юридическому лицу. Планом предусмотрен разрешённый вид использования участка – «Спорт», допускающий размещение на нём зданий и сооружений.



- Однако согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», в указанной зоне запрещено строительство зданий и сооружений, функционирование которых не связано с осуществлением видов деятельности, разрешённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Таким образом, администрация муниципального образования согласовала схему расположения земельного участка, образование которого приводит к невозможности разрешённого использования.



Главе городского поселения внесено представление, которое удовлетворено. Постановление администрации отменено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

