В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии нарушали земельное законодательство.
Установлено, что постановлением администрации муниципального образования утверждена схема расположения на кадастровом плане территории земельного участка в селе Максимиха с последующим предоставлением его юридическому лицу. Планом предусмотрен разрешённый вид использования участка – «Спорт», допускающий размещение на нём зданий и сооружений.
- Однако согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», в указанной зоне запрещено строительство зданий и сооружений, функционирование которых не связано с осуществлением видов деятельности, разрешённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Таким образом, администрация муниципального образования согласовала схему расположения земельного участка, образование которого приводит к невозможности разрешённого использования.
Главе городского поселения внесено представление, которое удовлетворено. Постановление администрации отменено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
На Байкале в Бурятии хотели построить запрещённый объект
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