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Ломбарды Бурятии теряют прибыль

Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Ломбарды Бурятии в 2021 году обязаны работать по новым правилам

С 11 января 2021 года изменилась процедура допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь организации, планирующие вести ломбардную деятельность, помимо регистрации в налоговом органе, обязаны самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в Банк России для включения в государственный реестр ломбардов. Иначе компания не сможет законно выдавать населению займы под залог имущества. Раньше реестр формировался автоматически — из базы ЕГРЮЛ, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

Новые требования касаются и учреждений, уже работающих на рынке. Направить заявление о внесении сведений в государственный реестр, информацию о юридическом лице и другие документы в Банк России организации должны не позднее 9 апреля 2021 года. Нарушение сроков грозит ограничением деятельности финансовых организаций: с 10 апреля они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в ранее заключенные договоры. А если нужные сведения не будут отражены в реестре до 9 июля 2021 года, компания лишится статуса ломбарда.

- Перед тем, как обратиться к ломбарду или любой другой финансовой организации, необходимо проверить легальность компании на сайте Банка России. Например, связавшись с чёрными кредиторами, граждане рискуют остаться без заложенного имущества. Иногда такие злоумышленники действуют под видом ломбардов. Подобные случаи были выявлены в прошлом году в нашем регионе. Новые правила позволят сделать данный сегмент потребительского кредитования прозрачнее и защитить жителей Бурятии от мошенников, — отметила Наталья Эйрих, управляющий Национальным банком Бурятии.

В Бурятии, по данным на начало 2021 года, зарегистрировано 19 ломбардов. За 9 месяцев минувшего года жители республики оформили в них более 42 тыс. займов на общую сумму около 253 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров займа снизилось на 42%, объём выданных средств — на 37%.



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