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Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме

Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Тур отменили из-за пандемии коронавируса

Благодаря судебным приставам жительнице Улан-Удэ возместили оплаченную по туристическому договору сумму. В прошлом году женщина запланировала отпуск за границей и купила путёвки во Вьетнам. Однако она и её семья не смогли отправиться в путешествие из-за грянувшей пандемии коронавируса.

Женщина направила в адрес туристического агентства заявление о расторжении договора и о возвращении оплаченной стоимости тура. Ответа от агентства она не получила. Тогда клиентка обратилась в суд, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Суд удовлетворил требования женщины и присудил турфирму выплатить оплаченную ею по договору сумму, проценты за пользование чужими деньгами, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.

На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объёме за счёт обращения взыскания на доходы турагентства.
судебные приставы туризм
 
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