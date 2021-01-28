Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме

Тур отменили из-за пандемии коронавируса



Благодаря судебным приставам жительнице Улан-Удэ возместили оплаченную по туристическому договору сумму. В прошлом году женщина запланировала отпуск за границей и купила путёвки во Вьетнам. Однако она и её семья не смогли отправиться в путешествие из-за грянувшей пандемии коронавируса.



Женщина направила в адрес туристического агентства заявление о расторжении договора и о возвращении оплаченной стоимости тура. Ответа от агентства она не получила. Тогда клиентка обратилась в суд, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Суд удовлетворил требования женщины и присудил турфирму выплатить оплаченную ею по договору сумму, проценты за пользование чужими деньгами, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.



На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объёме за счёт обращения взыскания на доходы турагентства.

