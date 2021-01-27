 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство

В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматель не захотел платить доначисленные налоги

Кабанский районный суд вынес приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

Житель Бурятии в течение нескольких лет был генеральным директором предприятия. В ходе налоговой проверки выяснилось, что на предприятии неправильно применялись налоговые режимы, в связи с чем будет доначислена крупная сумма за неуплаченные его организацией налоги. Фирму ждал штраф.

Чтобы не выплачивать доначисленные налоги, бизнесмен вывел активы предприятия в другую фирму. Он продолжил предпринимательскую деятельность, но под наименованием другой организации.

Предприниматель совершал мнимые сделки и скрывал своё имущество, чтобы начать банкротство фирмы.

- В результате вышеуказанных преступных действий предприятие полностью утеряло способность отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, и решением Арбитражного суда Бурятии было признано несостоятельным (банкротом). В результате преднамеренного банкротства государству причинён крупный ущерб, - сообщили в Кабанском районном суде.

Бизнесмен предстал перед судом. Он полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл отсутствие судимости, положительную характеристику, пенсионный возраст, материальное положение, болезненное состояние здоровья и др. Кроме того, мужчина добровольно возместил причинённый ущерб.

Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.
предприниматели преднамеренное банкротство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбер поможет студентам развить навыки для трудоустройства
Сбер поможет студентам развить навыки для трудоустройства
Бизнес, 26.01.2021
В День студента Сбер объявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего»
Улан-удэнцы «сдают» безмасочников
Улан-удэнцы «сдают» безмасочников
Бизнес, 26.01.2021
Мобильные группы продолжают проверять обращения жителей о нарушениях антиковидных мер
Сбер запустил студенческий акселератор с программой от Стэнфорда
Сбер запустил студенческий акселератор с программой от Стэнфорда
Бизнес, 26.01.2021
Заявки на участие принимаются до 25 февраля
Сбер поздравил молодёжь с Днём студента
Сбер поздравил молодёжь с Днём студента
Бизнес, 26.01.2021
Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января
В Бурятии дали поблажку театрам и кинотеатрам
В Бурятии дали поблажку театрам и кинотеатрам
Бизнес, 25.01.2021
В Бурятии продолжают смягчать ограничительные меры, введённые из-за коронавируса
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
Бизнес, 25.01.2021
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
Бизнес, 25.01.2021
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
Бизнес, 25.01.2021
В основном они несвоевременно сдают проекты
На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
Бизнес, 22.01.2021
Незаконно было построено 30 беседок
В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока
В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока
Бизнес, 21.01.2021
Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Бизнес, 21.01.2021
Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
В Улан-Удэ оштрафовали две «управляшки»
В Улан-Удэ оштрафовали две «управляшки»
Бизнес, 21.01.2021
Каждая получила штраф в 150 тысяч
Год Добрых дел от Сбера
Год Добрых дел от Сбера
Бизнес, 21.01.2021
В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бизнес, 21.01.2021
«Магнит» планирует заняться развитием нескольких бурятских брендов
В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
Бизнес, 21.01.2021
С проверкой зашла транспортная прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^