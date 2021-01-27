В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство

Предприниматель не захотел платить доначисленные налоги



Кабанский районный суд вынес приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.



Житель Бурятии в течение нескольких лет был генеральным директором предприятия. В ходе налоговой проверки выяснилось, что на предприятии неправильно применялись налоговые режимы, в связи с чем будет доначислена крупная сумма за неуплаченные его организацией налоги. Фирму ждал штраф.



Чтобы не выплачивать доначисленные налоги, бизнесмен вывел активы предприятия в другую фирму. Он продолжил предпринимательскую деятельность, но под наименованием другой организации.



Предприниматель совершал мнимые сделки и скрывал своё имущество, чтобы начать банкротство фирмы.



- В результате вышеуказанных преступных действий предприятие полностью утеряло способность отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, и решением Арбитражного суда Бурятии было признано несостоятельным (банкротом). В результате преднамеренного банкротства государству причинён крупный ущерб, - сообщили в Кабанском районном суде.



Бизнесмен предстал перед судом. Он полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл отсутствие судимости, положительную характеристику, пенсионный возраст, материальное положение, болезненное состояние здоровья и др. Кроме того, мужчина добровольно возместил причинённый ущерб.



Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.

