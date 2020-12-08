В Бурятии бизнесмена обязали вернуть казне 4 миллиона

Уголовное дело на предпринимателя прекратили



В январе в Бурятии следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов предпринимателем.



По версии следствия, с января 2015 года по июль 2018 года индивидуальный предприниматель вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, занижая налоговую базу. В результате он уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на общую сумму 4,15 млн рублей.



В августе 2020 года уголовное дело в отношении предпринимателя прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



- Заместитель прокурора республики обратился в суд с иском к указанному лицу о взыскании ущерба, причинённого Российской Федерации, в размере 4,15 млн рублей. Прокурор также заявил требование об обеспечении иска в виде наложения ареста на имущество, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

