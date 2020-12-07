В Улан-Удэ предлагают возобновить полёты над городом

«Кризис – время нестандартных решений», - отмечает гендиректор аэропорта «Байкал»



В Улан-Удэ предлагают вновь организовать полёты над городом. С такой идеей выступил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



- Кризис - время нестандартных решений! В 2014-2016 в День воздушного флота России аэропорт «Байкал» с авиакомпаниями организовывал «Прогулки над городом». 15-20 минут полёта над Улан-Удэ. Летали на Л 410, Ан 2. Спрос был ошеломительный! В 2016 году, 17 августа, мы сделали за день 29 рейсов! – поделился на своей странице в Facebook Дмитрий Гармаев.



Гендиректор аэропорта обратился к авиакомпаниям и турфирмам с предложением возобновить проект «Прогулки над городом».



Отметим, недавно в Москве появился рейс из Внуково во Внуково. Лётную прогулку предлагает авиакомпания «Победа», рейсу 19 декабря присвоили международный код «Победы». РБК сообщает, что в программе полёта — авторская экскурсия по городам Золотого кольца, розыгрыш памятных призов и рассказы об авиации. Полёт состоится 19 декабря на борту Boeing 737-800. Стоимость билета составляет 7499 рублей.

