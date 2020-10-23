В новых автобусах в Бурятии проезд можно оплатить с помощью эквайринга Сбербанка

Ещё 10 автобусов в Улан-Удэ оснащены терминалами для безналичной оплаты
В Улан-Удэ в октябре на городские маршруты общественного транспорта вышли 10 новых автобусов. Все транспортные средства оборудованы терминалами эквайринга Сбербанка для безналичной оплаты проезда с помощью банковских карт или современных гаджетов. Отметим, что оплатить проезд картой можно в каждом трамвае и автобусе, в маршрутных такси, следующих по маршрутам №3, №44, №59, №82 и №100, а также в пригородных автобусах, курсирующих по Заиграевскому и Прибайкальскому районам республики.
Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом ApplePay, SamsungPay или GooglePay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира. В условиях пандемии данный способ расчётов является безопасным из-за сокращения контактов с наличными средствами.
- В 2020 году почти 4 миллионов поездок в общественном транспорте улан-удэнцы оплатили безналично. Сегодня эквайринг Сбербанка работает на 250 транспортных средствах в городе Улан-Удэ, и эти цифры продолжают увеличиваться. Это стало возможным благодаря тому, что сервис безналичной оплаты поездок стал популярен среди жителей города. Мы планируем и дальше развивать данное направление в транспорте для удобства горожан, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
В новых автобусах в Бурятии проезд можно оплатить с помощью эквайринга Сбербанка
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