300 кг некачественного мяса изъяли в Бурятии

С начала года проведено 72 проверки



В первом полугодии 2020 года Роспотребнадзор провёл в Бурятии 72 проверки мясной продукции в организациях торговли и общественного питания.



Лабораторными методами было исследовано более 180 образцов мясной продукции. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 2,7%; по физико-химическим показателям – 3,3 %. Содержание ГМО, пестицидов, антибиотиков, наличие гельминтов в исследованных образцах не выявлено.



Более 300 кг некачественной мясной продукции изъято из оборота и утилизировано.



По установленным фактам нарушений обязательных требований виновные лица привлечены к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила более 400 тысяч рублей. Суды за полгода приостанавливали деятельность девяти предприятий общественного питания.



Надзор за качеством и безопасностью мясной продукции продолжается, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.





