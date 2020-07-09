С начала года проведено 72 проверки
В первом полугодии 2020 года Роспотребнадзор провёл в Бурятии 72 проверки мясной продукции в организациях торговли и общественного питания.
Лабораторными методами было исследовано более 180 образцов мясной продукции. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 2,7%; по физико-химическим показателям – 3,3 %. Содержание ГМО, пестицидов, антибиотиков, наличие гельминтов в исследованных образцах не выявлено.
Более 300 кг некачественной мясной продукции изъято из оборота и утилизировано.
По установленным фактам нарушений обязательных требований виновные лица привлечены к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила более 400 тысяч рублей. Суды за полгода приостанавливали деятельность девяти предприятий общественного питания.
Надзор за качеством и безопасностью мясной продукции продолжается, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
300 кг некачественного мяса изъяли в Бурятии
Бизнес, Фото:
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