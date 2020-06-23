В Бурятии МУП установило чрезмерные требования к участникам торгов

Торги были на поставку каменного угля



По итогам рассмотрения жалобы ООО «Билюта» Бурятское УФАС выявило нарушения при проведении МУП «Турунтаево» аукциона на поставку каменного угля.



Аукцион с начальной ценой контракта 3,1 млн рублей был объявлен в начале июня.



По условиям заказчика, участник закупки должен подтвердить выполнение аналогичных договоров в прошлом году на сумму не менее 19 млн рублей. Однако в отношении данного товара наличие опыта поставки товара не требуется.



Также документацией к аукциону были установлены и другие не предусмотренные законодательством требования к участникам в виде представления в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ, свидетельств о госрегистрации, о постановке на учет в налоговом органе, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам и других дополнительных документов.



Бурятское УФАС России выдало заказчику и уполномоченному органу предписание о внесении изменений в документацию к аукциону. При этом уже поступившие заявки должны быть возвращены, а срок подачи заявок продлен.





По информации Бурятского УФАС





