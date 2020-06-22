Кафе не будет работать месяц
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность кафе «Старые друзья», в котором не выполнялись противоэпидемические требования в условиях угрозы распространения COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований указа главы Бурятии и санитарных норм.
- Владелица кафе при размещении столов не обеспечила уровень социального дистанцирования. Также не были приобретены устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. В кафе отсутствовали двухсекционные ванны для мытья стеклянной посуды и справки у работников о прохождении медицинского осмотра, подтверждающие, в том числе отсутствие контакта с больными коронавирусом, - уточнили в УФССП.
На основании постановления по делу об административном правонарушении в Тарбагатайском районном судебные приставы опечатали помещение кафе. Индивидуального предпринимателя предупредили об административной и уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
Тем временем, во время действия срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверки.
Как сообщал «Байкал-Daily», общепит в Бурятии открылся 10 июня. До этого, с 29 марта, работа кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных была приостановлена, разрешалась лишь доставка и обслуживание на вынос.
В Бурятии закрыли кафе, не выполнявшее «антиковидные» правила
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