В Бурятии закрыли кафе, не выполнявшее «антиковидные» правила

Кафе не будет работать месяц



В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность кафе «Старые друзья», в котором не выполнялись противоэпидемические требования в условиях угрозы распространения COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований указа главы Бурятии и санитарных норм.



- Владелица кафе при размещении столов не обеспечила уровень социального дистанцирования. Также не были приобретены устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. В кафе отсутствовали двухсекционные ванны для мытья стеклянной посуды и справки у работников о прохождении медицинского осмотра, подтверждающие, в том числе отсутствие контакта с больными коронавирусом, - уточнили в УФССП.



На основании постановления по делу об административном правонарушении в Тарбагатайском районном судебные приставы опечатали помещение кафе. Индивидуального предпринимателя предупредили об административной и уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.



Тем временем, во время действия срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверки.



Как сообщал «Байкал-Daily», общепит в Бурятии открылся 10 июня. До этого, с 29 марта, работа кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных была приостановлена, разрешалась лишь доставка и обслуживание на вынос.







