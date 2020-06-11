Ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн
В Бурятии началась важнейшая сельхозкампания – стрижка овец. Фермеры республики уже провели подготовку к стрижке, произвели предварительную оценку шерсти, определили расценки оплаты труда стригалей и составили договоры с покупателями «золотого руна». Наибольшее количество шерсти ожидается в племенном хозяйстве СПК «Иро» Селенгинского района, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.
По данным Бурятстата, ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн, из них 100 тонн – это тонкорунная шерсть. Со сбытом проблем не возникает. А вот на грубошерстную, по словам Андрея Попова, спроса практически нет. Местная организация «Наран» закупает порядка 50 тонн, еще 50-100 тонн уходит перекупщикам. Остальная шерсть не востребована.
Итоги стрижки будут подведены в конце июля. В планах - получить свыше 400 тонн шерсти.
В Бурятии началась стрижка овец
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн
Рассмотрение кредитной заявки онлайн занимает не более двух минут, нужна лишь дебетовая карта Сбербанка
В пробах шести производителей обнаружили несоответствия требованиям безопасности
Командировочных можно принимать только при наличии подтверждающих документов
Кредит является мерой поддержки предприятий и организаций, пострадавших в результате пандемии коронавируса
Власти региона назвали слабые стороны экономики края
Причины озвучил главный санитарный врач по Бурятии
Это связано с ростом числа больных коронавирусом
«Байкал-Daily» выяснил непростую историю объекта, который начали строить за Бурятским театром оперы и балета
В партиях леса обнаружили живые личинки малого черного елового усача
В дело вмешалась прокуратура
Участникам программы «Спасибо от Сбербанка» станут доступны новые категории товаров в уровнях привилегий
Сегодня в Бурятии открывается общепит, но с одним весомым ограничением
Бизнес, 09.06.2020
Участок зарос травяной растительностью
Бизнес, 09.06.2020
Полгода бюджет не будет получать плату за установку и эксплуатацию рекламных конструкций