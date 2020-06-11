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В Бурятии началась стрижка овец

В Бурятии началась стрижка овец
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн

В Бурятии началась важнейшая сельхозкампания – стрижка овец. Фермеры республики уже провели подготовку к стрижке, произвели предварительную оценку шерсти, определили расценки оплаты труда стригалей и составили договоры с покупателями «золотого руна». Наибольшее количество шерсти ожидается в племенном хозяйстве СПК «Иро» Селенгинского района, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.

По данным Бурятстата, ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн, из них 100 тонн – это тонкорунная шерсть. Со сбытом проблем не возникает. А вот на грубошерстную, по словам Андрея Попова, спроса практически нет. Местная организация «Наран» закупает порядка 50 тонн, еще 50-100 тонн уходит перекупщикам. Остальная шерсть не востребована.

Итоги стрижки будут подведены в конце июля. В планах - получить свыше 400 тонн шерсти. 
овцеводство сельское хозяйство
 
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