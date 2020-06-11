В пробах шести производителей обнаружили несоответствия требованиям безопасности
В Бурятии за пять месяцев этого года в рамках мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов было отобрано и направлено для исследования в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию 58 проб, с которыми проведено 235 исследований.
Семь проб не соответствовали техническому регламенту: в одной пробе молочной продукции содержался антибиотик окситетрациклин, в пяти случаях установлены факты фальсификации молочной продукции в части подмены животных жиров растительными, в пробе мяса обнаружен ферментный препарат трансглутаминаза.
По всем фактам несоответствия продукции требованиям безопасности информация передана в территориальные управления Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер в рамках полномочий и усиления лабораторного контроля.
- Производителям фальсифицированной молочной продукции выдано три предписания об отзыве деклараций: на молоко ультрапастеризованное 3,5% производителя ООО «Молоком», молоко ультапастеризованное 3,2% «Милушка» производителя ООО «Советский молочный завод» масло сливочное «Крестьянское» 72,5% производителя ООО «Мирсапром», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В управлении Россельхознадзора уточнили, что отозваны декларации на молоко у производителей ООО «Молоком» и ООО «Советский молочный завод». Материалы дела ООО «Мирсапром» находятся на рассмотрении в управлении Федеральной службы по аккредитации по Сибирскому федеральному округу.
В Бурятии в молочной продукции нашли антибиотики и растительные жиры
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