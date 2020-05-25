В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары

На Тобольской завершают укладку асфальта⠀



В выходные на улице Тобольская в Октябрьском районе Улан-Удэ дорожные строители приступили к завершающему этапу – укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Предварительно была проведена большая подготовительная работа: снят верхний слой, подготовлено основание, сообщает пресс-служба мэрии города.

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На ремонт дороги по ул. Тобольской выделено 9,3 млн рублей. Уже сегодня на участке должны завершить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и открыть движение. Также здесь будет нанесена дорожная разметка.⠀



- При демонтаже бортового камня были повреждены тротуары. Поэтому, конечно, они будут восстановлены. Также подрядчик в рамках своих обязательств восстановит газоны, - подчеркнул начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Андрей Дугаров.⠀

