На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
В выходные на улице Тобольская в Октябрьском районе Улан-Удэ дорожные строители приступили к завершающему этапу – укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Предварительно была проведена большая подготовительная работа: снят верхний слой, подготовлено основание, сообщает пресс-служба мэрии города.
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На ремонт дороги по ул. Тобольской выделено 9,3 млн рублей. Уже сегодня на участке должны завершить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и открыть движение. Также здесь будет нанесена дорожная разметка.⠀
- При демонтаже бортового камня были повреждены тротуары. Поэтому, конечно, они будут восстановлены. Также подрядчик в рамках своих обязательств восстановит газоны, - подчеркнул начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Андрей Дугаров.⠀
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
Бизнес, Фото:
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