Магазинам «Спортмастер» в Бурятии грозит временное закрытие

По данным федеральных СМИ, другим сетям было предложено трудоустроить сотрудников «Спортсмастера»



Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщает издание «Коммерсантъ». Источник «Ъ» сообщил, что своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям. В случае, если сотрудник не сможет найти работу, ему будут выплачены средства в размере одного минимального размера оплаты труда.



- Кроме того, у них будет возможность вернуться в «Спортмастер», как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19, - отметили «Коммерсанту» представители компании.



Отметим, в Улан-Удэ действует три филиала сети «Спортмастер».



