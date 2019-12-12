В Улан-Удэ автопарк мусорного оператора пополнился 18 спецмашинами

Новая техника поможет более оперативно организовать процесс сбора и вывоза мусора



18 спецмашин экологического класса «Евро-5», которые при работе снижают выброс вредных веществ в выхлопных газах, пополнили автопарк регионального оператора по вывозу мусора ООО «ЭкоАльянс» в Улан-Удэ. Новая техника поможет более оперативно организовать процесс сбора и вывоза мусора, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



11 декабря ООО «ЭкоАльянс» продемонстрировал в работе новые автомобили представителям комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Машины поступили с Ряжского авторемонтного завода. Они более вместительные за счёт особого механизма, прессующего отходы. Автомобили подключены к системе «ГЛОНАСС», что позволяет в реальном времени отслеживать работу специалистов и маршрут. «Новичков» уже можно встретить на улицах города. Вся техника вышла на линию с 1 декабря 2019 года.



Сегодня ООО «ЭкоАльянс» отвечает за весь цикл «жизни» мусора в городе – от контейнера до полигона. Администрация города, в свою очередь, помогает региональному оператору в решении организационных вопросов.



Также «ЭкоАльянс» показал представителям комитета городского хозяйства работу мусоросортировочной станции.



- Мы передали республике две наши мусоросортировочные станции. Одна из них уже заработала и производит сортировку мусора, вторая - начнёт работать в следующем году, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Мы передали республике те самые евробаки, которые были собраны с улиц. Мы их отмыли, продезинфицировали. Сейчас республика возвращает их в оборот уже со своей стороны. Мы приняли решение, что расставляем их около школ, социальных объектов, для того, чтобы начинать приучать к раздельному сбору мусора.



Кроме того, комитетом городского хозяйства завершена работа по строительству контейнерных площадок вблизи многоквартирных домов, способ управления которыми не выбран. Всего обустроено 100 таких площадок, на которых до 20 декабря установят 300 новых баков.



Одним из основных показателей работы ООО «ЭкоАльянс» в городе является уменьшение количества жалоб от населения, отметили в комитете городского хозяйства. Однако, несмотря на это, администрация Улан-Удэ продолжает держать этот вопрос на контроле. С жалобами на вывоз мусора регоператором необходимо обращаться по телефону: 37-91-95.





