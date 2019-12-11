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В Улан-Удэ хотят запретить пивнушкам и магазинам работать ночью в домах

В Улан-Удэ хотят запретить пивнушкам и магазинам работать ночью в домах
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Разрешить круглосуточную торговлю предлагают лишь в центральной части города

Сегодня на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета обсуждали вопрос ужесточения административной ответственности за нарушение тишины в ночное время в жилых домах.

Под действиями, нарушающими тишину ночью, подразумевается не только наличие питейных заведений в домах, но и использование телевизоров, радио и магнитофонов. Кроме этого, запрещено использовать звуковые и световые сигналы автомобилей. Основной акцент при обсуждении всё же был сделан на наличие круглосуточных магазинов и пивнушек в жилых домах и около них.

За год лишь в Железнодорожном районе города от жителей поступило 143 жалобы на нарушение тишины, из них восемь – это жалобы на кафе, бары и гостиницы. Во всех случаях на место выезжали наряды полиции и составляли протоколы об административном правонарушении на заведения. Однако четыре производства было прекращено. Ещё четыре были отправлены на доработку в полицию.

- При проведении проверки по данному факту приезжает сотрудник, и он не выявляет нарушений со стороны объекта торговли. То есть, производится продажа алкоголя в срок до 21:00, нарушений не зафиксировано. Если люди в нетрезвом состоянии выходят уже на улицу из этого заведения и шумят, то ответственности собственник заведения не несёт. Юридических оснований для привлечения ни собственников, ни работников, нет, - пояснил и. о. руководителя администрации Железнодорожного района Николай Попов.

В связи с этим на заседании комитета поступило предложение запретить любую продажу алкоголя в спальных районах, оставив ночные торговые точки лишь в центре города.

- В центре это будет работать, а в спальных районах не будет работать с 23:00 до 6:00 никакое заведение. Так сделать реально, но я лично за то, чтобы вообще в жилых домах этого не было в принципе. Нельзя говорить, что в угоду туристам жители должны слушать шум или работу этих магазинов, - высказался депутат горсовета Юрий Турченюк.

Однако закрыть в жилых домах заведения полностью у городских избранников не получится, федеральное законодательство этого не позволяет. Теперь депутаты горсовета планируют выходить на депутатов Госдумы, чтобы те поддержали такой законопроект.
ГорсоветУУ магазин алкоголь
 
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