В Бурятии выдали документы на просроченные сосиски

Предпринимательницу оштрафовали



Государственный инспектор Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение.



В Бурятии индивидуальный предприниматель допустил грубое нарушение исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов. В частности, выданы сопроводительные документы на 8 килограмм сосисок с истекшим сроком годности.



В отношении ИП Цыренова составлен административный протокол. Наложен штраф в размере трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

