Предпринимательницу оштрафовали
Государственный инспектор Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение.
В Бурятии индивидуальный предприниматель допустил грубое нарушение исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов. В частности, выданы сопроводительные документы на 8 килограмм сосисок с истекшим сроком годности.
В отношении ИП Цыренова составлен административный протокол. Наложен штраф в размере трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии выдали документы на просроченные сосиски
Бизнес, Фото:
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