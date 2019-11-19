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В Бурятии выдали документы на просроченные сосиски

В Бурятии выдали документы на просроченные сосиски
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предпринимательницу оштрафовали

Государственный инспектор Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение.

В Бурятии индивидуальный предприниматель допустил грубое нарушение исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов. В частности, выданы сопроводительные документы на 8 килограмм сосисок с истекшим сроком годности.

В отношении ИП Цыренова составлен административный протокол. Наложен штраф в размере трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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