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В Бурятии обсудили проблемы лекарственного растениеводства

В Бурятии обсудили проблемы лекарственного растениеводства
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В работе круглого стола приняли участие представители власти, бизнеса и науки

Проблемы выращивания и перспективы экспорта экологически чистого растительного сырья рассмотрели участники круглого стола, состоявшегося в правительстве Бурятии. В его работе приняли участие представители бизнеса, профильных министерств и ведомств, научных учреждений, органов местного самоуправления и законодательной власти республики.

Благодаря поддержке фонда президентских грантов в Бурятии уже реализованы два проекта в этой сфере: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории и банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений БПТ, занесённых в Красную книгу.

- Мы предлагаем альтернативу сбору дикоросов – промышленное выращивание лекарственных растений на фермерских плантациях (свыше 1 гектара) или в формате аптекарских огородов на базе ЛПХ. Главный принцип предлагаемой модели – сохраняя экологию, развиваем экономику, – рассказывает руководитель проектов Лариса Бочанова.

В этом году в рамках проекта состоялись экспедиции по сбору посадочного материала, который высадили на базе научно-образовательных учреждений трёх регионов. В Бурятии в этом году пилотная площадка создана на базе БГСХА. Заложен семенной фонд растений Байкальского региона, получены семена собственной репродукции, началась отработка методики промышленного выращивания, подготовлена коллекция семян лекарственных растений для передачи в федеральное криохранилище семян.

В целом, на пилотных фермерских площадках апробировано более 30 видов лекарственных культур. Акцент делается на те растения, которые с одной стороны востребованы на рынке, с другой – являются частью байкальской флоры. Это, в большинстве случаев, многолетние лекарственные растения, в том числе растения Красной книги.

Несмотря на большой экспортный потенциал, полноценной отраслью сельского хозяйства это направление ещё не стало. По мнению участников круглого стола, основными барьерами остаются: отсутствие квалифицированных кадров; острый дефицит специалистов по переработке; слабо развитая инфраструктура для освоения залежных земель; отсутствие средств механизации и ряд других проблем.

Дальнейшее развитие отрасли возможно только при объединении усилий науки, бизнеса и власти. Было предложено совместными усилиями разработать и реализовать инвестиционный проект по выращиванию и высокотехнологичной переработке растительного лекарственного сырья на принципах государственно-частного партнёрства, отработать проектную модель господдержки фермеров в формате «одного окна». Для начала, хотя бы по двум или четырём культурам.

Также обсуждалась дорожная карта господдержки отрасли: от разработки бизнес-плана до создания экспортно-ориентированной продукции и её реализации. На законодательном уровне – необходимость внесения поправок или разработка отдельного закона, стимулирующего развитие лекарственного растениеводства в республике. В частности – субсидии на освоение земель, мелиорацию, приобретение оборудования.

Как отметила модератор круглого стола, министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева, все предложения интересны и их нужно рассматривать. По её словам, необходимо довести имеющиеся наработки до стандарта инвестпроекта, который будет понятен и интересен бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.
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