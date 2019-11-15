В Бурятии открылся новый цех по переработке молока

Бизнес, Фото: минсельхозпрод РБ

Предприятие работает в Тарбагатайском районе



12 ноября, во вторник, в рамках рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Тарбагатайском районе состоялось торжественное открытие цеха на базе сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тарбагатай Агро».



На сегодня цех уже перерабатывает свыше тонны молочного сырья, поставляет свою продукцию в детские сады и школы в районе. Кроме того, фермеры намерены поставлять сырье в Улан-Удэ и другие районы республики.



Изначально члены этого кооператива во главе председателя Эржены Мардаевой в 2017 году выиграли грант на сумму более 5 млн. рублей, где они приобрели оборудование для нового цеха, необходимое для переработки молочного сырья. В этом году из фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Бурятии им выделили дополнительные 5 млн. рублей на ведение своего кооператива.



- Благодаря грантовой поддержке, у нас есть оборудование для переработки молока, сыров, сливок, сливочного масла. На сегодня мы уже обеспечиваем Тарбагатайский район своей продукцией, - говорит Дмитрий Дампилов, один из членов кооператива.



Сейчас же кооператив принимает молоко с крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств района и личных подсобных хозяйств. Цена закупа в зимний период составляет 25 рублей, а в летний составляет 18 рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

