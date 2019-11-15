 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

В Бурятии открылся новый цех по переработке молока

В Бурятии открылся новый цех по переработке молока
Бизнес,  Фото:минсельхозпрод РБ
Предприятие работает в Тарбагатайском районе

12 ноября, во вторник, в рамках рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Тарбагатайском районе состоялось торжественное открытие цеха на базе сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тарбагатай Агро».

На сегодня цех уже перерабатывает свыше тонны молочного сырья, поставляет свою продукцию в детские сады и школы в районе. Кроме того, фермеры намерены поставлять сырье в Улан-Удэ и другие районы республики.

Изначально члены этого кооператива во главе председателя Эржены Мардаевой в 2017 году выиграли грант на сумму более 5 млн. рублей, где они приобрели оборудование для нового цеха, необходимое для переработки молочного сырья. В этом году из фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Бурятии им выделили дополнительные 5 млн. рублей на ведение своего кооператива.

- Благодаря грантовой поддержке, у нас есть оборудование для переработки молока, сыров, сливок, сливочного масла. На сегодня мы уже обеспечиваем Тарбагатайский район своей продукцией, - говорит Дмитрий Дампилов, один из членов кооператива.

Сейчас же кооператив принимает молоко с крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств района и личных подсобных хозяйств. Цена закупа в зимний период составляет 25 рублей, а в летний составляет 18 рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
правительство республики молоко
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэрия Улан-Удэ планирует увеличить в 15 раз арендную плату для «ТГК-14»
Мэрия Улан-Удэ планирует увеличить в 15 раз арендную плату для «ТГК-14»
Бизнес, 14.11.2019
Тяжбы между администрацией города и «ТГК-14» продолжаются в суде
Гостевой комплекс на Байкале в Бурятии прошёл экспертизу
Гостевой комплекс на Байкале в Бурятии прошёл экспертизу
Бизнес, 14.11.2019
Рекреационный комплекс построят в Танхое
В Бурятское УФАС поступила жалоба на БСМП
В Бурятское УФАС поступила жалоба на БСМП
Бизнес, 14.11.2019
Предметом рассмотрения станет закупочная документация больницы
В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов
В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов
Бизнес, 14.11.2019
Руководство холдинга предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств
В Бурятии разработали протез, который превзойдёт зарубежные аналоги
В Бурятии разработали протез, который превзойдёт зарубежные аналоги
Бизнес, 14.11.2019
Коленный модуль позволит человеку с ограниченными возможностями ходить «как на своей ноге»
«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии
«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии
Бизнес, 14.11.2019
Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp
Улан-удэнец переехал в Тарбатагайский район ради овцеводства
Улан-удэнец переехал в Тарбатагайский район ради овцеводства
Бизнес, 14.11.2019
Бывший улан-удэнский бизнесмен стал фермером, а также планирует выращивать круглый год клубнику
В Бурятии некому построить дорогу до «Щучки»
В Бурятии некому построить дорогу до «Щучки»
Бизнес, 14.11.2019
Торги на строительство дороги до популярного озера признаны несостоявшимися
Гендиректор лейбла Black Star выступит на бизнес-форуме в Улан-Удэ
Гендиректор лейбла Black Star выступит на бизнес-форуме в Улан-Удэ
Бизнес, 14.11.2019
Предпринимателей Бурятии научат развивать свой бренд
В Бурятии появились первые профессиональные няни
В Бурятии появились первые профессиональные няни
Бизнес, 13.11.2019
Няни прошли обучающий онлайн-курс и получили сертификаты
В аэропорту Иркутска у гражданки Китая изъяли 8 кг аксессуаров для гаджетов
В аэропорту Иркутска у гражданки Китая изъяли 8 кг аксессуаров для гаджетов
Бизнес, 13.11.2019
Пассажирка пронесла через незадекларированные товары через зелёный коридор
В Бурятии оштрафовали собственника заросшего сельхозучастка
В Бурятии оштрафовали собственника заросшего сельхозучастка
Бизнес, 13.11.2019
Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^