Стартап бурятской компании стал лучшим в России

Предприятие производит протезы для взрослых и детей



В рамках IV форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии» были названы восемь победителей одноименной национальной премии. Лучшей в номинации «Лучший социально-ориентированный стартап в сфере реабилитационных технологий и устройств» признана группа компаний «Салют орто», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Предприятие производит модульные протезы бедра, протезы голени и стопы, детские протезы рук, кисти и предплечья, протезы рук для взрослых, бионические и микропроцессорные протезы.



Также при центре протезирования и ортопедии в октябре открыта школа ходьбы. В ней люди с ограниченными возможностями передвижения учатся правильно пользоваться протезно-ортопедическими изделиями, чтобы получать в процессе движения максимальный эффект без ущерба для здоровья. Эффект может быть доведён до такой степени, что человек, использующий протезы, не будет отличаться от окружающих.



Национальная премия «Надежда на технологии» вручается за вклад в развитие реабилитационной индустрии, самые заметные достижения в сфере обеспечения поддержки людей с инвалидностью, популяризации идей универсального дизайна.



В 2019 году были определены победители в восьми номинациях: «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна», «Лучший социально-ориентированный стартап в сфере реабилитационных технологий и устройств», «За личный вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна», «Лучшая публикация в СМИ на тему разработок в реабилитационной индустрии», «Лучшее решение в сфере универсального дизайна», «Лучшее решение в сфере трудоустройства людей с инвалидностью», «Лучший экспортный проект в сфере реабилитационной индустрии», «За внедрение и реализацию решений в сфере обеспечения доступной среды».



