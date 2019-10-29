Автомобили будут использоваться в отдалённых районах Монголии
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4, сообщает Autonews.
От стандартной версии машины отличаются рациями, светоговорящими устройствами, видеомагнитофонами, системой доступа к базам данных полиции и специальной цветографической схемой. Как сообщает пресс-служба российской компании, автомобили будут использоваться в отдалённых районах страны, где востребована проходимость внедорожника.
- Lada 4x4 оснащён 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Объём багажного отделения составляет 420 л или 780 л при сложенных сиденьях, - отмечает Autonews.
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Бизнес, Фото:
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