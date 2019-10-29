Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4

Банковское финансирование часто является важным условием для успешного развития бизнеса, а если существует комплексное взаимодействие с кредитной организацией, то возможностей перед предпринимателями открывается ещё больше. Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчёркивает: в сегодняшней реальности банк становится не только финансовым партнёром, но и консультантом в сопровождении бизнеса на всём его жизненном пути