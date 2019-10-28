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«Победа» возобновила рейсы из Иркутска в Москву

«Победа» возобновила рейсы из Иркутска в Москву
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Полёты будут выполняться ежедневно

Полёты по маршруту Внуково – Иркутск – Внуково возобновила авиакомпания «Победа», первый российский лоукостер. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Полёты будут выполнять ежедневно. Первый рейс прибыл в понедельник, 28 октября. Боинг 737-800 приземлился в аэропорту Иркутска в 6:50. Полтора часа на обслуживание – и самолёт вылетел в Москву в 8:30.

Ежедневный рейс в Москву авиакомпания «Победа» открыла в рамках осенне-зимнего расписания, которое вступило в силу в аэропорту Иркутска в минувшее воскресенье. Оно будет действовать до 28 марта 2020 года.

Всего в период осенне-зимней навигации полёты в Москву из Иркутска будут выполнять 4 авиакомпании. Помимо «Победы», это «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Московское направление остаётся самым востребованным у пассажиров Иркутского аэропорта среди российских.

В феврале 2019 года «Победа» решила прекратить полёты в Иркутск. После этого была проведена работа по возвращению лоукостера на данное направление.

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