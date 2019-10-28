«Победа» возобновила рейсы из Иркутска в Москву

Полёты будут выполняться ежедневно



Полёты по маршруту Внуково – Иркутск – Внуково возобновила авиакомпания «Победа», первый российский лоукостер. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.



Полёты будут выполнять ежедневно. Первый рейс прибыл в понедельник, 28 октября. Боинг 737-800 приземлился в аэропорту Иркутска в 6:50. Полтора часа на обслуживание – и самолёт вылетел в Москву в 8:30.



Ежедневный рейс в Москву авиакомпания «Победа» открыла в рамках осенне-зимнего расписания, которое вступило в силу в аэропорту Иркутска в минувшее воскресенье. Оно будет действовать до 28 марта 2020 года.



Всего в период осенне-зимней навигации полёты в Москву из Иркутска будут выполнять 4 авиакомпании. Помимо «Победы», это «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Московское направление остаётся самым востребованным у пассажиров Иркутского аэропорта среди российских.



В феврале 2019 года «Победа» решила прекратить полёты в Иркутск. После этого была проведена работа по возвращению лоукостера на данное направление.



