Жители Бурятии могут предложить свои инвестпроекты

Получить помощь для реализации своих проектов жители Бурятии могут на площадке «Объединение наставников»



Жители Бурятии могут предложить проекты для развития своего региона и страны в целом на площадке «Объединение наставников».



Менторский проект создан для людей, планирующих создать свой бизнес, применить научные разработки в производстве, но не знающих, с чего начать. Главная цель объединения – закрепление генераторов идей на Дальнем Востоке и создание здесь новых рабочих мест. Авторы надеются, что также помогут людям с инвалидностью, желающим начать своё дело или успешно трудоустроиться, самореализоваться и адаптироваться в обществе.



Проект предусматривает три точки сотрудничества: аналитика, инвестпроекты и наставничество. В разделе аналитики можно заказать экспертизу стратегий, законопроектов, инициатив, проектов, выполненных научно- исследовательских работ, соцопросы, маркетинговые исследования, оценку результативности государственно-политических и бизнес-проектов и так далее.



В разделе «инвестпроекты» можно предложить проект в акселерационную программу. Проект пройдёт экспертизу и в случае ликвидности будет упакован и получит продвижение, привлечение инвесторов и заказчиков. В приоритете - инвестиционные проекты, ориентированные на государственный сектор и гражданские инициативы.



В третьем разделе генератор идеи может найти наставников проектов в бизнесе, науке, творчестве и общественной деятельности. Наставники работают бесплатно, их интерес заключается в личной социальной миссии, поиске проектов для инвестиций, кадров в команду, репутации. Также, работая в третьем разделе можно самому стать представителем объединения и сделать свой наставнический проект в регионе, вузе, организации.



Среди наставников, которые самыми первыми согласились принять участие в проекте - заместитель председателя научно-технического совета госкорпорации «Ростех» Александр Каширин и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Подать заявку можно по ссылке: nastavniki.com.

