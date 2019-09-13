Фермерам Бурятии показали оборудование для осеменения коров

В Тункинском районе провели семинар об искусственном осеменении сельскохозяйственных животных



28 августа в Тункинском районе Бурятии прошёл семинар, посвящённый вопросам искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Мероприятие проводили специалисты отдела репродукции и лабораторных исследований Госплемслужбы республики.



Специалисты обсудили вопросы, связанные c практическим применением искусственного осеменения крупного рогатого скота. Для руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и их представителей продемонстрировали видео, подробно рассказали о современных методах искусственного осеменения.



После теоретической части семинара, все присутствующие отправились в хозяйство местного фермера для демонстрации методик. Показали оборудование и расходные материалы, применяемые при осеменении, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.





