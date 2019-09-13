В Иркутске уничтожили 20 тонн заражённой картошки из Китая

Картофель был заражён двумя опасными заболеваниями
На полигоне твёрдых бытовых отходов под Иркутском уничтожена крупная партия картофеля, заражённого двумя опасными заболеваниями, в том числе золотистой картофельной нематодой, способной нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству региона.
Карантинные объекты выявлены специалистами Россельхознадзора в партии свежего картофеля массой 19,9 тонн. Груз прибыл в Иркутск из Китая и сопровождался фитосанитарным сертификатом.
- Госинспекторы надзорного ведомства на таможенном посту отобрали пробы клубней, направив их в испытательную лабораторию Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский институт карантина растений». Экспертизой установлено заражение продукции карантинными для России объектами, а именно: золотистой картофельной нематодой и вироидом веретеновидности клубней картофеля (т.н. готика клубней), - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Продукцию запретили к ввозу. Собственнику товара выдано предписание об уничтожении всей партии картофеля. Организация–импортёр заявила процедуру уничтожения товара, подав соответствующую декларацию в Иркутскую таможню.
В общей сложности на полигон в Иркутском районе было доставлено 813 мешков заражённого картофеля общим весом около 20 тонн. Весь заражённый картофель уничтожен под контролем инспекторов Иркутского таможенного поста и Россельхознадзора.
Справка:
Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) – микроскопический круглый червь, развивающийся в корнях растения-хозяина. Кроме картофеля, червь может выбрать томаты, перцы, баклажаны и другие пасленовые культуры. Этот опасный карантинный вредитель переносится на новые территории с транспортными средствами и орудиями труда, с тарой, растительными остатками, клубнями, корнеплодами, с рассадой, а заражённая почва, содержащая цисты нематоды, является основным источником её распространения.
Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuder viroid) – возбудитель готики картофеля, при заражении штаммами PSTVd клубни заражённых растений картофеля обычно уменьшаются в размере, может происходить их удлинение, деформация, растрескивание, скручивание, они могут приобретать гантелевидную форму. Патоген поражает все растения семейства паслёновых, вироид очень быстро распространяется по всем частям растения, включая ботву, клубни и даже семена.
В Иркутске уничтожили 20 тонн заражённой картошки из Китая
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