Студия Лебедева создала «актуальный» герб Иркутской области

На нём изображены горящие деревья и тонущие дома



Студия дизайнера и бизнесмена Артемия Лебедева 10 сентября создала свою версию герба Иркутской области. Перед дизайнером Кириллом Комаровым стояла задача сделать актуальный герб, поэтому он изобразил пожары и наводнения.



«В Иркутской области потрясающая природа и много интересных событий. Герб отражает насыщенную жизнь региона в 2019 году. Леса и реки Иркутской области прославились на весь мир. В Иркутской области яркие впечатления обеспечены всесезонно», - иронично отмечается на сайте студии.



Герб разделён на две части: наверху на зелёном фоне изображены три горящих дерева, которые символизируют масштабные лесные пожары, произошедшие летом; внизу, на голубом фоне изображены три тонущих дома, которые символизируют наводнение, вызванное паводками.



Во время пожаров в Иркутской области сгорело более полумиллиона гектаров леса. Из-за наводнения пострадали более 17 тысяч человек.

