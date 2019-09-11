Этот лес не может находиться в собственности граждан
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры гражданское дело об оспаривании права частной собственности на лесной участок площадью 57 гектаров рассмотрено высшей судебной инстанцией – Верховным Судом России, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В нарушение действующего законодательства житель «захватил» лес, являющийся достоянием граждан России.
Под видом пая из земель сельскохозяйственного предприятия «Знамя Ленина» Усть-Кудинского района в Иркутской области в 2009 году были сформированы участки, на которые в дальнейшем незаконно оформлена индивидуальная собственность.
Однако, согласно статье 71 Лесного кодекса России лес не может находиться в собственности граждан, он предоставляется только в аренду или возмездное пользование.
- Лесные земли ограничены в обороте, принадлежат государству, должны быть открыты и свободны для доступа неопределённого круга лиц, имеющих право без каких-либо разрешений бесплатно пребывать в лесах, для собственных нужд осуществлять сбор и заготовку дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, - отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По результатам рассмотрения кассационного представления прокурора Верховный Суд страны возвратил гражданское дело на новое рассмотрение.
Байкальская прокуратура занимается отменой приватизации 57 га леса
Бизнес, Фото:
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