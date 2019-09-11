Водителя оштрафовали
9 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Тункинского района Бурятии в Слюдянку перевозили трёх коров без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением.
Водитель груза привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Из Бурятии в Иркутскую область везли коров без документов
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