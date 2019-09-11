Из Бурятии в Иркутскую область везли коров без документов

Водителя оштрафовали



9 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Тункинского района Бурятии в Слюдянку перевозили трёх коров без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением.



Водитель груза привлечён к административной ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



