Опыт Иркутской области уже рекомендовали другим регионам
В Иркутской области стартует пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой древесины. Эту идею рекомендовано распространять и в других регионах, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Уже к 2020 году планируется отказаться от идентификационных карт и перейти на новую систему учёта по маркировке пиломатериалов.
- Схема, которую мы сейчас хотим предложить, позволит продвинуться дальше и исключить из оборота идентификационную карту, а осуществлять маркировку древесины только благодаря информационным системам. Новая схема позволяет реализовать маркировку пиломатериалов, чего сейчас не происходит. При сдаче древесины на пункт легальность заготовки будет подтверждаться путём использования данных в системе. В настоящий момент проводится оценка эффективности системы, - пояснил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.
Схему предлагается реализовать в два этапа. На первом (в первой половине 2020 года) предполагается исключить из оборота идентификационные карты и перевести лесопользователей на использование кодов. На втором (во второй половине 2020 года) – начать процесс маркировки не только круглого леса, но и пиломатериалов.
Эдуард Филиппов также доложил, что объём незаконных рубок на сегодняшний день снизился на 9,3% по сравнению с прошлым годом. А за весь 2018 год - на 48%.
- Внедрение новой системы позволит ещё улучшить показатели. В частности, использование уникальной системы позволит контролировать транспорт, который перевозит лес, появится возможность составить интерактивную карту перемещения древесины. Также отказ от идентификационных карт позволит направить бюджетные средства, которые сейчас идут на их производство, на развитие проекта в будущем, - отмечают в правительстве Иркутской области.
В Иркутской области начнут маркировать пиломатериалы
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 11.09.2019
Водителя оштрафовали
Бизнес, 11.09.2019
Опыт Иркутской области уже рекомендовали другим регионам
Есть непреходящие ценности для женщин: украшения и меха. Роскошные, идеальные, непревзойденного качества шубки, полушубки рада представить на выставке-распродаже в Улан-Удэ Кировская меховая фабрика
21 незаконную рекламную конструкцию демонтировали вдоль федеральных автодорог Иркутской области
Бурятский государственный университет договорился о сотрудничестве с альтернативным оператором мобильной связи
28-летний мужчина обратился в Ангарский городской суд с исковым заявлением к ООО «Сеть Связной» о взыскании убытков
На пожаре в гипермаркете «Мегатитан» пострадавших нет
Роскачество проверило детские быстрые завтраки — шоколадные шарики
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет
В Тарбагатайском районе выросли целые заросли кормовой культуры
В Тункинском районе Бурятии прикрыли кафе «Легенда»
5 сентября в райцентре Тункинского района Бурятии – селе Кырен открылся супермаркет «Титан»
Должник погасил алиментную задолженность
Компания, торгующая алкоголем, длительное время не платила зарплату своим работницам
Бизнес, 05.09.2019
Компания «Россети Сибирь» присутствует на двух территориях Дальневосточного федерального округа – в Республике Бурятия и Забайкальском крае