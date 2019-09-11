В Иркутской области начнут маркировать пиломатериалы

Опыт Иркутской области уже рекомендовали другим регионам



В Иркутской области стартует пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой древесины. Эту идею рекомендовано распространять и в других регионах, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Уже к 2020 году планируется отказаться от идентификационных карт и перейти на новую систему учёта по маркировке пиломатериалов.



- Схема, которую мы сейчас хотим предложить, позволит продвинуться дальше и исключить из оборота идентификационную карту, а осуществлять маркировку древесины только благодаря информационным системам. Новая схема позволяет реализовать маркировку пиломатериалов, чего сейчас не происходит. При сдаче древесины на пункт легальность заготовки будет подтверждаться путём использования данных в системе. В настоящий момент проводится оценка эффективности системы, - пояснил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.



Схему предлагается реализовать в два этапа. На первом (в первой половине 2020 года) предполагается исключить из оборота идентификационные карты и перевести лесопользователей на использование кодов. На втором (во второй половине 2020 года) – начать процесс маркировки не только круглого леса, но и пиломатериалов.



Эдуард Филиппов также доложил, что объём незаконных рубок на сегодняшний день снизился на 9,3% по сравнению с прошлым годом. А за весь 2018 год - на 48%.



- Внедрение новой системы позволит ещё улучшить показатели. В частности, использование уникальной системы позволит контролировать транспорт, который перевозит лес, появится возможность составить интерактивную карту перемещения древесины. Также отказ от идентификационных карт позволит направить бюджетные средства, которые сейчас идут на их производство, на развитие проекта в будущем, - отмечают в правительстве Иркутской области.

