21 незаконную рекламную конструкцию демонтировали вдоль федеральных автодорог Иркутской области
Сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с представителями подрядных организаций и администраций муниципальных образований проводят рейды. Выявляют рекламные вывески, баннеры, плакаты, билборды, установленные без согласований с владельцем автодороги и соответствующих разрешений. Зачастую такие конструкции расположены в местах, не предназначенных для размещения по техническим требованиям, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Три конструкции наружной рекламы демонтировали в первой декаде сентября на км 1863 автодороги Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе. Они были установлены в полосе отвода и придорожной полосе федеральной трассы.
Всего с начала 2019 года обнаружена и демонтирована 21 рекламная конструкция в Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Шелеховском и Ангарском районах, а также в Братске. Работа в этом направлении продолжается. Несколько предписаний о самостоятельной ликвидации незаконной рекламы выданы её собственникам.
Подобная незаконная реклама влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 1500 рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
Федеральные трассы Иркутской области чистят от рекламы
Бизнес, Фото:
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