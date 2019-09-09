В Тарбагатайском районе выросли целые заросли кормовой культуры
В Бурятии в этом году хороший урожай суданской травы – кормового растения, которое в республике является самым устойчивым к засухе.
- Вот такие «дикие заросли» суданки в Тарбагатае в этом году, - поделился снимками руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. – На сегодня Бурятия является самым северным регионом возделывания этой культуры в мире. Я в своё время разговаривал с коллегами из Татарстана, они очень удивлялись этому.
- Заканчивается заготовка кормов, с таким отменным урожаем и высоким качеством, животноводство можно развивать, - добавил Намжил Мардваев.
В Бурятии отличный урожай суданской травы
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