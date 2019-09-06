В Улан-Удэ с алкогольной компании взыскали более 100 тысяч

Компания, торгующая алкоголем, длительное время не платила зарплату своим работницам



ООО «Крепаль», занимающееся розничной торговлей алкогольными напитками, длительное время не выплачивала зарплату своим работникам, а также отказалась произвести окончательный расчёт при их увольнении. Об этом сообщает УФССП по Бурятии.



Не дождавшись денег, женщины обратились в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ. Суд присудил организации выплатить причитающуюся заработную плату и компенсацию морального вреда за причинение нравственных страданий.



- Организация решение суда в добровольном порядке не исполнила, в связи с чем в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Судебный пристав наложил арест на расчётные счета организации в кредитных организациях, а также вручил предупреждение о привлечении к уголовной ответственности, - сообщили в УФССП.



В результате применённых мер оплата была произведена в полном объёме. В общей сложности организация выплатила 103 тысячи рублей задолженности и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.





