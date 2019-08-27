Продавцы велосипедов в Бурятии обещали рассказывать о безопасной езде

Профилактическая акция прошла на севере республики



В Северобайкальске автоинспекторы проводят инструктажи безопасности для юных велосипедистов. При проведении инструктажей безопасности полицейские акцентировали внимание на необходимости выбора правильного места для катания, сообщает УГИБДД по Бурятии.



- Помните, что детям до 14 лет запрещено выезжать на дороги общего пользования, безопаснее всего кататься на площадках, где отсутствует автомототранспорт. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу следует пешком, то есть спешиться и катить рядом велосипед, - говорили сотрудники автоинспекции детям.



Также автоинспекторы рассказали детям о важности ношения защитной экипировки в виде наколенников, налокотников и шлема, которые могут защитить от травм в случае падения. Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделили вопросу использования световозвращающих элементов и предложили детей украсить яркими аксессуарами свою одежду и велосипеды.



К мероприятию присоединились сотрудники магазинов велотехники. На информационных стендах они разметили плакаты с тематической информацией по правилам безопасности для велосипедистов, а также пообещали проводить индивидуальные беседы с покупателями велосипедов.

