В улан-удэнских магазинах торговали мясом без документов

Предпринимательницу оштрафовали на 23 тысяч рублей



В трёх улан-удэнских магазинах, принадлежащих ИП Маладаева, специалисты Россельхознадзора выявили нарушения.



В торговых точках продавали и хранили продукцию из мяса птицы и свинины без ветеринарных документов, выявлено несвоевременное гашение сопроводительной документации в системе «Меркурий».



Кроме того, нарушались требования технических регламентов: в частности, отсутствовал прибор учёта температуры в холодильной камере. А в одном из магазинов хранились продукты из мяса птицы с истекшим сроком годности.



- Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, а также несвоевременное их гашение нарушает «Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Отсутствие прибора учёта температуры в холодильной камере и хранение продукции с истекшим сроком годности является нарушением, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



По результатам проверки предпринимательница привлечена к административной ответственности и оштрафована на 23 тысячи рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

