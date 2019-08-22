В Бурятии в закупке спортинвентаря для дзюдоистов нашли нарушения

Контракт на поставку школе спортинвентаря необходимо переписать



В результате рассмотрения жалобы ООО «КС-строй» Бурятское УФАС России установило нарушения в документации к закупке спортинвентаря стоимостью 4,8 млн рублей. Заказчиком закупки является спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо в Кабанском районе, уполномоченным органом – комитет массовой физической культуры и спорта администрации района, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



Нарушения касаются содержания проекта контракта в части установления размера штрафа за неисполнение поставщиком обязательств в фиксированном виде. Данные положения не соответствуют действующим правилам определения размера штрафа, утвержденным правительством РФ.



При этом несоответствия в проекте контракта не ограничили количество участников аукциона и не повлияли на его итоги: всего поступило три заявки, признанный победителем участник снизил начальную цену контракта на 20%.



В данных обстоятельствах УФАС нецелесообразно обязывать заказчика вносить изменения в документацию и заново проводить торги. Однако при заключении контракта с победителем документ необходимо будет привести в соответствие с законодательством, о чем в трёхдневный срок заказчик обязан уведомить антимонопольный орган.



