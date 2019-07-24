День фермера пройдёт в Бичурском районе Бурятии

Изюминкой праздника станет эстафета фермерских команд



26 июля в селе Шибертуй Бичурского района Бурятии состоится День фермера. Здесь можно будет познакомиться как с опытными, технически подкованными фермерами, так и с молодыми «агростартаперами» региона.



- Большинство фермерских хозяйств региона - это небольшой семейный бизнес. Но им удаётся производить более 7% сельхозпродукции республики. Сегодня для фермеров предусмотрен широкий круг различных видов господдержки – от субсидий на содержание скота и компенсации части затрат на приобретение техники и скота до получения грантовой поддержки. Благодаря реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и федерального проекта по развитию сельской кооперации и поддержке фермеров, 37 начинающих фермера получили гранты на создание своего бизнеса, - сообщили в пресс-службе министерства министерства сельского хозяйства Бурятии.



В деловой программе предусмотрено посещение бичурских хозяйств. Так, например, участники посетят ферму Амгалана Ринчинова – одного из победителей конкурса «Начинающий фермер» 2018 года (направление – «Мясное скотоводство»), а также – ферму Алдара Цыдендоржиева – фермера-овцевода, опробовавшего совместную с БУРНИИСХ селекционную работу по искусственному осеменению МРС глубоко замороженным семенем мясной породы овец «Дорпер». Овцы этой породы считаются самыми неприхотливыми, отличительной особенностью является то, что овцы имеет очень короткую прямую шерсть, не нуждаются в стрижке и самостоятельно линяют весной.



Подробнее про внедрение искусственного осеменения и создание специальных пунктов в районах республики расскажет руководитель племслужбы Бурятии Баяр Минжуров. В учреждении планируется приобрести передвижную лабораторию репродукции, с помощью которой станет возможно, по заявкам хозяйств, проводить искусственное осеменение мясного скота и за максимально короткий срок получать отёл.



Проректор по учебной работе БГСХА Бэликто Цыбиков даст практические рекомендации фермерам, занимающимся поверхностным и коренным улучшением покосов, по проведению основных работ в луговодстве для развития кормопроизводства.



Ещё одной темой для обсуждения станет проект «100 уникальных сел».



Проект необычен тем, что за его реализацию взялись крупнейшие туроператоры региона, маркетологи, блогеры, специалисты профильных министерств. Участники проекта объехали 14 сёл в разных районах республики, провели анализ туристских ресурсов территорий, а также привлекли к реализации поставленных задач активных жителей села.



Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по выделке овечьих шкур от скорняка-кожевника из села Борогол Баргузинского района Василия Балданова. Василий обучился древнему ремеслу – выделке овчины в Иволгинском дацане, и теперь он единственный специалист на всю Баргузинскую долину.



Изюминкой праздника станет эстафета фермерских команд. Одним из наиболее азартных соревнований станет конкурс косарей. Также для участников запланирован бег в мешках, перекат тюка соломы, расколка дров и перевоз груза на тележке.



На отдельной площадке разместится и выставка-продажа продукции сельхозтоваропроизводителей Бичурского района.



Федеральный проект по развитию сельской кооперации и поддержке фермеров будет реализован в республике в 2019-2024 годах, общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 445 млн рублей.

