У россиян может появиться ещё один выходной

Гражданам хотят дать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год



Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в минтруда.



В настоящее время работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается дать и гражданам до 40 лет.



По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трёх дней на диспансеризацию.



- Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день, - цитирует эксперта «Российская газета».



При этом работодателям довольно легко контролировать, был ли работник в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдаётся справка, в котором указывается, что человек действительно прошёл обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.

