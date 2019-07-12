Вся собранная информация передана правоохранительным органам
Администрация АО «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП) завершила внутреннюю проверку обращения жителей посёлка Россошино Баунтовского района. Компания заявила, что фактов участия предприятия и его сотрудников в каких-либо правонарушениях, указанных в обращении, не установлено.
Генеральный директор ЗГРП Александр Воронков лично побывал в посёлке 27 июля, когда там работала межведомственная комиссия, созданная по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. Александр Воронков предметно обсудил на сельском сходе весь спектр проблем, указанных в обращении, а также записал дополнительную информацию от самих жителей для включения в круг вопросов, нуждающихся в проверке.
Также 4 июля администрация предприятия провела дополнительный приём жителей посёлка Россошино в центральном офисе в Улан-Удэ. Обсуждалось решение проблемных вопросов, в том числе по трудоустройству местных жителей.
- В настоящий момент все запрошенные сведения и собранная информация, а также результаты внутренней проверки предприятия переданы для рассмотрения в правоохранительные органы республики и межведомственной комиссии, - сообщили в АО «Забайкальское горнорудное предприятие».
Администрация ЗГРП поблагодарила все стороны, которые помогли выявить возникшие проблемные вопросы, проверить достоверность информации и предложили конструктивные решения.
Предприятие направило в прокуратуру и МВД Бурятии заявление об отсутствии претензий к журналистам. На предприятии уточняют, что «некоторые СМИ распространили полученную из открытых источников непроверенную информацию». Отдельную благодарность ЗГРП выразило «профессиональному журналистскому сообществу республики, которое стремилось к объективному освещению возникшей ситуации».
ЗГРП завершило внутреннюю проверку по ситуации с Россошино
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