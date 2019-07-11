Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал

Предприятиям выданы предписания



Специалисты Россельхознадзора провели исследование пиломатериала от ООО «ЛесТорг» и ООО «Маша». 170 кубометров сосны хранились в посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе и были подготовлены для экспорта в Китай.



Однако лесопродукция оказалась заражена малым черным еловым усачом (живая личинка и имаго).



- По данному факту в отношении должностных лиц лесоторговых организаций составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Чтобы заражённая продукция не была вывезена, лесоторговым организациям выданы предписания, обязывающие экспортёров устранить выявленные нарушения.

