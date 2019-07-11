Предприятиям выданы предписания
Специалисты Россельхознадзора провели исследование пиломатериала от ООО «ЛесТорг» и ООО «Маша». 170 кубометров сосны хранились в посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе и были подготовлены для экспорта в Китай.
Однако лесопродукция оказалась заражена малым черным еловым усачом (живая личинка и имаго).
- По данному факту в отношении должностных лиц лесоторговых организаций составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Чтобы заражённая продукция не была вывезена, лесоторговым организациям выданы предписания, обязывающие экспортёров устранить выявленные нарушения.
Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предприятиям выданы предписания
Некорректное заполнение деклараций не только приводит к увеличению документооборота, но и становится причиной дополнительной нагрузки на организации и их партнеров
9 июля в Бурятии завершился приём документов по конкурсу «Агростартап»
Аналог живой кожи, производимый в Бурятии, предназначен для лечения ожогов и других серьёзных травм
ВТБ в Бурятии предоставил ООО «ПФ «Теплоэнергоспецмонтаж» гарантии исполнения контрактов на общую сумму 612 млн рублей
Арендатору направлено предостережение
Участки земли возле Байкала уже были расчерчены под заводы
Сотрудники агентства в общей сложности позвонили улан-удэнке 33 раза
Все они установлены незаконно
Не предоставлять отпуск два года подряд запрещено
В Гусиноозёрске энергетики незаконно отключили свет в доме у должницы
Между банком и пенсионеркой был заключен договор купли-продажи простого векселя
Он писал ей оскорбления «Вконтакте»
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
Власти в который раз обещают появление в Улан-Удэ парка экстремальных видов спорта