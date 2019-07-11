УФНС Бурятии рассказало об ошибках налогоплательщиков по НДС

Некорректное заполнение деклараций не только приводит к увеличению документооборота, но и становится причиной дополнительной нагрузки на организации и их партнёров



Зачастую именно ошибки налогоплательщиков, допускаемые при представлении декларации по НДС, влекут за собой дополнительное внимание со стороны налогового органа. Об этом сообщает УФНС по Бурятии.



Сейчас весь процесс проверки происходит в автоматическом режиме.



В первую очередь автоматизированная система производит проверку контрольных соотношений показателей декларации. Чаще всего на первом этапе выявляются такие нарушения как отсутствие в книгах покупок или продаж итоговых сумм; ошибочное указание сумм НДС по счетам-фактурам; несоответствие сумм по разделам декларации суммам в книгах покупок и продаж; неверное указание кодов операций в книгах покупок или продаж. По выявленным ошибкам налогоплательщикам автоматически направляются требования предоставить пояснения.



На следующем этапе сопоставляются операции каждой из сторон сделок. Происходит проверка соответствия данных книги покупок организации, заявившей налоговые вычеты, с данными Книги продаж ее поставщика, где отражен НДС по счету-фактуре. Наиболее распространенными нарушения-ми являются следующие: стороны по-разному указывают реквизиты счетов-фактур; некорректное заполняются стоимостные показатели при реализации своего права на вычет частично; неверное указывается код видов операций; несколько счетов-фактур объединяются в одну; неправильно отражаются операции, совершенные с участием посредников; неправильное отражаются корректировочные и исправительные счета-фактуры, в том числе по авансовым операциям; некорректное указываются номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.



Реквизиты должны быть идентичными у покупателя и продавца, и соответствовать реальным данным.



По каждому нарушению автоматически формируется требование о представлении пояснений. После получения таких требований налогоплательщику следует:



1) направить в налоговый орган квитанцию по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) о получении документа (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). В случае не представления квитанции о приеме требования налоговый орган вправе вынести решение о приостановлении движения денежных средств на счетах налогоплательщика;



2) после анализа допущенных ошибок, нужно представить либо уточненную налоговую декларацию, либо формализованное пояснение с исправленными записями.



Если ошибка носит технический характер, удобнее всего использовать формализованный ответ по ТКС, т.к. при этом исключается ручная обработка данных, сокращается время на подготовку ответов, и сам ответ не нужно формулировать в свободной форме. Если же сумма НДС указана не правильно, то необходимо представлять ТОЛЬКО уточненную налоговую декларацию.



При непредставлении пояснений в установленный срок и не устранении выявленных нарушений налоговый орган обязан истребовать документы, вызывать налогоплательщика для дачи пояснений, привлекать нарушителя к налоговой ответственности по ст. 129.1 НК РФ. Систематическое нарушение порядка заполнения декларации, помимо налоговой ответственности по ст. 120 НК РФ, влечет за собой привлечение должностного лица к административной ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ.



- Из всего изложенного ясно, что налогоплательщик может не допустить львиной доли претензий в ходе камеральной налоговой проверки по НДС, если введёт внутренний контроль за порядком формирования декларации по НДС, включая формирование протокола по контрольным соотношениям перед сдачей отчетности в налоговый орган, ее проверку на соответствие установленному формату, проверку корректности и полноты, отражаемых в декларации данных; будет соблюдать правила заполнения счетов-фактур, книг продаж и покупок, журналов учета счетов-фактур, утвержденных постановлением правительства РФ от 26.12.2011 №1137; оптимизирует учетную систему в части правильности ведения справочников контрагентов; будет применять электронный документооборот по счетам-фактурам с контрагентами, - отмечают в налоговой службе.





