ВТБ в Бурятии предоставил ООО «ПФ «Теплоэнергоспецмонтаж» гарантии исполнения контрактов на общую сумму 612 млн рублей
Банк выступил гарантом исполнения обязательств по контрактам на строительно-монтажные работы для ведущего промышленного предприятия региона сроком до 1,5 лет.
Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова отметила: «Наш подход к обслуживанию предприятий региона предполагает погружение в специфику деятельности компании и индивидуальную настройку возможностей банка на решение задач региональных предприятий. Мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве и для нас важно, что одна из ведущих компаний энергетической и строительной отрасли республики выбирает гарантом банк ВТБ».
Как рассказал руководитель компании Пшеничников Александр Иванович: «Сегодняшний уровень развития ОО «ПФ «ТЭСМ» очень динамичен и предполагает участие в крупных проектах ведущих предприятий региона. Для успешной реализации этих задач нам необходима поддержка надежного финансового партнёра, каким для нас выступает ВТБ».
Справка:
ООО ПФ «ТЭСМ» работает в энергетической и строительной отраслях Республики Бурятия с 1993 года. За 25 лет предприятием выполнены работы на многих объектах производственного назначения, начиная от котлов, турбин и заканчивая промышленными зданиями и сооружениями. На счету компании десятки построенных промышленных объектов, сотни проложенных километров водоводов и теплотрасс, монтаж и изготовление тысяч тонн металлоконструкций.
ВТБ в Бурятии гарантирует строительно-монтажные работы
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