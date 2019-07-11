ВТБ в Бурятии гарантирует строительно-монтажные работы

ВТБ в Бурятии предоставил ООО «ПФ «Теплоэнергоспецмонтаж» гарантии исполнения контрактов на общую сумму 612 млн рублей



Банк выступил гарантом исполнения обязательств по контрактам на строительно-монтажные работы для ведущего промышленного предприятия региона сроком до 1,5 лет.



Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова отметила: «Наш подход к обслуживанию предприятий региона предполагает погружение в специфику деятельности компании и индивидуальную настройку возможностей банка на решение задач региональных предприятий. Мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве и для нас важно, что одна из ведущих компаний энергетической и строительной отрасли республики выбирает гарантом банк ВТБ».



Как рассказал руководитель компании Пшеничников Александр Иванович: «Сегодняшний уровень развития ОО «ПФ «ТЭСМ» очень динамичен и предполагает участие в крупных проектах ведущих предприятий региона. Для успешной реализации этих задач нам необходима поддержка надежного финансового партнёра, каким для нас выступает ВТБ».



Справка:



ООО ПФ «ТЭСМ» работает в энергетической и строительной отраслях Республики Бурятия с 1993 года. За 25 лет предприятием выполнены работы на многих объектах производственного назначения, начиная от котлов, турбин и заканчивая промышленными зданиями и сооружениями. На счету компании десятки построенных промышленных объектов, сотни проложенных километров водоводов и теплотрасс, монтаж и изготовление тысяч тонн металлоконструкций.



