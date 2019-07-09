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Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Не предоставлять отпуск два года подряд запрещено

Федеральная служба по труду и занятости рассказала, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, сообщает «Российская газета».

Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год. Правда, в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Также работодатель может отозвать работника из отпуска. В этом случае не использованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

В любом случае не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда, сообщает «Российская газета». 
Роструд отпуск
 
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